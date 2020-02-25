Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı karşısında bulunan Babül Selam Sınır Kapısı önünde toplanan aralarında Azez Yerel Meclis Başkanı Muhammed Hac Hamdan'ın da aralarında bulunduğu Suriyeliler, Beşşar Esad'ı protesto etti. Suriyelilerin toplanması üzerine Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından güvenlik önlemi alındı. "Gasp Edilen Köylerimizi Geri İstiyoruz, Türk Ordusunu ve Suriye Milli Ordusunu Destekliyoruz " konulu gösteri ve basın açıklaması yapıldı.

Yapılan basın açıklamasında Suriye bayrakları açılarak, "Çanakkale'de mezarlarımız komşu idi, İdlib'de kanlarımız karıştı, İdlip'de şehit düşen Askerlerin ailelerine Allah'tan Rahmet ve başsağlığı diliyoruz. Maarratül Numan ve ilçeleri, Ey İdlip Allah senin yanındadır. Yerlerimizden çıksak da devrimimizin ışığını daima taşıyacağız. Ben kıyamet günü gibiyim, bir gün mutlaka geleceğim. İşgal edenlerin emellerine karşı dik dur ve diren, eline kaleşnikofu al ve asla geri dönme, Beşar ve Culani (Cephet-ül Nusra'nın sorumlusu) nereye giderseniz gidin yakalayacağız sizi, özgür olan boynundaki zinciri kırar, köle olan ise boynundaki zinciri sever, Esad'ın topraklarımızda açtığı yaralar, hislerimizde yaşadığımız yaralardan azdır" denildi.