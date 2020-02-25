Virüs kavgası

4 CAN KAYBI DAHA

İtalya'da dün koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'ten 7'ye yükseldi. Koronavirüsün 230 kişiye bulaştığı İtalya'nın kuzey bölgelerinde sıkı karantina koşulları uygulanırken çevre Avrupa ülkelerinde bu ülkeden ulaşım seferlerine engelleme yapılması İtalyan yetkilileri kızdırdı. Avusturya Haber Ajansı APA, İtalya'dan Avusturya'ya giden bir yolcu trenindeki iki kişinin virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını, Verona'da yapılan testlerde iki şüphelide virüse rastlanılmamasına rağmen trenin ülkeye girmesi engellenerek İtalya tarafında tutulduğunu duyurdu. Bir trenin daha İtalya sınırında bekletilmesi ve yolcuların mağdur edilmesi İtalyan tarafını kızdırdı. Avusturya'nın uygulamasından duyulan rahatsızlık saatler süren girişimlerin ardından trenlere sefer izni verilmesiyle sona erdi.



AVRUPA'YI İTALYA KORKUSU SARDI

İtalya'nın Milano kentinde stok yapmak isteyenler süpermarket raflarını boşalttı. El temizleme jelleri, başkent Roma da dahi zor bulunuyor. Başbakan Giuseppe Conte, "İtiraf etmeliyim ki vaka sayısındaki patlayış bizi şaşırttı" dedi. Corriere Della Sera gazetesi "Neden biz" sorusunu sordu. Avrupa ülkelerinde ise "Ya İtalya'dan bize virüs sıçrarsa" korkusu hakim. Fransa, İtalya'dan gelen bir turist otobüsünü şoförün öksürmesinden şüphelenerek karantinaya aldı. Su isteyen yolculara 'Hayır' cevabı verilmesi tepki çekti. İtalya'dan Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritus'a giden Alitalia uçağındaki 300 yolcunun ülkeye girmeleri engellendi.



32 ÜLKEDE 79539 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Koronavirüs Çin ve Güney Kore'den sonra en çok sırasıyla İtalya'da 230, Japonya'da 154, Singapur'da 89, Hong Kong'da 79, Tayland'da 35, ABD'de 35, Tayvan'da 30, Avustralya'da 22, Malezya'da 22, Almanya'da16 kişide görüldü. Virüs, 32 ülkeye sıçradı



47 YENİ VAKA

İran'ın Meclis'e salgınla ilgili rapor sunan sağlık bakanı Said Nemeki virüsten ölenlerin sayısını 12, vaka sayısını ise 47 olarak duyurdu. Ülkede reformistlere yakın olan yarı resmi ISNA haber ajansına konuşan milletvekili Ahmad Amirabadi Farahani ise İran Sağlık bakanı Nemeki'yi salgında ölenlerin sayılarıyla ilgili gerçekleri saklamakla suçlayarak yalnızca 'Kum kentinde 50 ölü var' iddiasını ortaya attı. İddia İran Sağlık bakanlığı tarafından sert bir dille yalanlandı.



AFGANİSTAN'DA İLK TESPİT

Afganistan Kamu Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz, yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi. Feroz, vilayette acil durum ilan edildiğini belirtti. Öte yandan ülkede, en az 10 kişi yeni tip koronavirüs şüphesiyle de karantinaya alındı.

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