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ABD: konusunda ile çalışıyoruz

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.2.2020 ABONE OL
ABD: İdlib konusunda Türkiye ile çalışıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Esad rejiminin Rusya desteğiyle İdlib'de sürdürdüğü saldırılara atıfta bulunarak, "Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz" dedi. Rejimin askeri bir zafer elde edemeyeceğini belirten Pompeo, şunları söyledi: "Rejimin yaptığı saldırılar NATO müttefikimiz Türkiye ile çatışma riskini arttırmaktadır. Cevap, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca daimi bir ateşkes ve BM liderliğindeki müzakerelerdir. Başkan (Donald) Trump'ın belirttiği gibi Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz."
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ABD: İdlib konusunda Türkiye ile çalışıyoruz
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