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Adalet Bakanı Gül, 'da seçilmiş müftüye verilen hapis cezasını kınadı

, 'da, "makamı gasbetmek"le suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü 'nin, 4 ay hapis cezasına çarptırılmasını kınadı. Bakan Gül, "İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye 'namaz kıldırdı' diye verilen hapis cezası, 'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir" dedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.2.2020 23:30 ABONE OL
Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'da seçilmiş müftüye verilen hapis cezasını kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan'da, "makamı gasbetmek"le suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin, 4 ay hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

YUNANİSTAN'DA SEÇİLMİŞ MÜFTÜYE 4 AY HAPİS CEZASI

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye 'namaz kıldırdı' diye verilen hapis cezası, Batı Trakya'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir. Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz."

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Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'da seçilmiş müftüye verilen hapis cezasını kınadı
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