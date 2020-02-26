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Bir aileyi yangından kurtardı

Giriş Tarihi: 26.2.2020 ABONE OL
Bir aileyi yangından kurtardı
ABD'nin Tennessee eyaletinde "Louis" adında bir papağan aileyi yangından kurtararak, günün kahramanı oldu. Barbara Klein eşi Larry ve torunları Kaitlyn Rose Pellerin derin bir uykudayken evin mutfağında yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte daha önce hiç söylemediği "Yangın" diye bağıran Louis, aileyi uyandırmaya başardı. Ancak ne yazık ki ailenin sevilen papağan evde bulunan dört köpekle birlikte hayatını kaybetti. Emekli olan 63 yaşındaki Barbara Klein, "Louie, gerçek bir kahraman" dedi.
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Bir aileyi yangından kurtardı
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