Hocalı katliamı unutulmadı

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da Hocalı kasabasına girerek masum sivilleri katledilişinin üzerinden 28 yıl geçti. Türkiye'nin değişik yörelerinde Hocalı katliamı yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. TBMM Dışişleri Komisyonu, bildiri yayımlayarak, insanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumdan, bu katliama hak ettiği önemi vermesi, tepki göstermesi istendi.TÜRKAZDER Iğdır İl Başkanı Taşkınsu katliamın gerçekleştirildiği Hocalı bölgesinde Azerbaycanlı ve yabancı gazetecilerce çekilen 85 fotoğrafı, "Hocalı'ya Adalet" adıyla açtığı sergide, vatandaşlarla buluşturuyor. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Dünya çapında yürütülmekte olan 'Hocalı için Adalet' uluslararası farkındalık kampanyasında Azerbaycan hükümetiyle omuz omuza olduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu. İstanbul'da Kağıthane Belediyesi tarafından Gültepe kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, önce sergiyle başlayıp daha sonra tiyatro gösterisiyle devam etti. Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği şehitleri anmak için Haça Dağı'na tırmandı.Ermeni güçlerinin, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasındaki sivillere yönelik saldırılarında, 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere 613 Azeri hayatını kaybetmişti.

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