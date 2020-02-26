Koronavirüs salgınından son dakika haberi: Dünya şokta! Koronavirüs gizli raporu basına sızdı!

Dünya, koronavirüsü salgını ile uğraşmaya devam ederken son dakika haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son durumun merak edildiği salgında, dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 81 bin 191'a ulaştı. Bunların 78 bini Çin'de bulunurken, bin 200 kişi Güney Kore'de, 322 kişi İtalya'da bulunuyor. 2 bin 768 olarak açıklanan ölüm sayısında, Çin'den sonra en çok ölüm İran'da görüldü. İran'da 19 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği bildirildi. Salgın Brezilya'ya da sıçrarken Antarktika dışında tüm kıtalarda virüs tespit edildi.

GİZLİ KORONAVİRÜS RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'den gelen son dakika haberi ise dünyayı şoke etti! İngiliz medyası, hükümetlerinin gizli raporuna ulaştı ve bunları servis etti. Covid-19 olarak da anılan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı ifadelerin yer aldığı raporda, salgından etkilenmesi beklenen kişi sayısı da açıklandı.