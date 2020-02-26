Polis grevde cinayetler 5’e katlandı

BUGÜN NELER OLDU

Brezilya'nın Ceara eyaletinde polisin greve gitmesinin ardından son 5 günde işlenen cinayet sayısının 5'e katlandığı bildirildi. Ceara eyaleti Adalet Bakanı Sergio Moro, yaptığı açıklamada, polis grevinin 7'nci gününe girdiğini belirtti. Moro, eyalette işlenen cinayet sayısının son 5 günde 5 kat arttığını ve bu süreçte toplam 147 cinayet işlendiğini kaydetti. Devam eden polis grevi ve güvenliğin sağlanamayacağı endişesiyle eyalete bağlı 9 kentte her yıl düzenlenen karnaval iptal edildi. Hükümet, eyalet valisiyle yapılan görüşmenin ardından polise yardımcı olmak üzere 2 bin 500 asker konuşlandırdı. Polisler, 18 Şubat'ta maaş artışı talebiyle greve başlamıştı.