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Putin, Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı , bugün 66 yaşına giren Cumhurbaşkanı ’ın doğum gününü kutladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.2.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 16:05 ABONE OL
Putin, Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 66 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

PUTİN TEBRİK MESAJI GÖNDERDİ!

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a doğum günü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi." denildi.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'a sürpriz doğum günü klibi: Milletin adamı 66 yaşında

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Putin, Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti
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