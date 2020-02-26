Serrac’tan Arap Birliği’ne sitem

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (HMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Arap Birliği'ni ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği saldırıları görmezden gelmekle eleştirdi.BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumu nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Serrac, Anadolu Ajansı'na konuştu. Son haftalarda bazı Arap ülkeleri ve uluslararası medya tarafından speküle edilen Türkiye'nin Libya'da bulunma nedenine ilişkin Serrac, "Türkiye ve Libya arasında tarihi, siyasi, toplumsal, ekonomik, güvenlik ve askeri ilişkiler... onlarca yıldır süregelen ilişkiler var. Libya ve Türkiye arasındaki ilişkiler yeni değil. Biz, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelere müracaatta bulunduk. Türkiye, bizim çağrılarımıza olumlu cevap verdi" ifadelerini kullandı. Serrac, bazı Arap ülkelerinin daimi temsilcileri ve misyon şefleriyle görüşmesinde Hafter milislerinin saldırıları konusunda Arap Birliği'nin bir toplantı düzenleyememesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Serrac, "Bu savaşı biz istemedik. Kendimizi, ailemizi savunmak için bu savaşa girdik. Hedefimiz olan sivil ve demokratik devlete ulaşmak için kendimizi savunduk. Meşru yönetime karşı yapılan darbe girişimine karşı koyduk" ifadesini kullandı.Öte yandan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin Trablus'a düzenlediği saldırıda aynı aileden 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı.BM de Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun bugün Cenevre'de başlayacağını duyurdu.

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