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- CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU? O DEVLET ADAMINDAN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ...

Yalnızca Asya'da değil Avrupa'da da corona virüsü tehlikesi kendini gösterdi! bilgisine göre Çin'in Rusya büyükelçisi Zhang Hangui açıklamasında corona virüsü için aşı bulunduğunu açıkladı. Öte yandan AA'nın Pekin'den geçtiği habere göre ilk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın farklı kıtalarına sıçrayan corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2665'e yükseldi. Son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybederken 508 yeni vaka tespit edildi. Çin'de yabani hayvan ticareti, tüketimi yasaklandı. İran'da da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle türbe ziyaretlerine sınırlama getirildi, İran'dan gelen bir Türk şoför de gözlem altına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 09:29 ABONE OL
SON DAKİKA - CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU? O DEVLET ADAMINDAN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ...

Dünyayı tehdit altına alınan Kovid-19 vakası yüzünden ölenlerin sayısı her geçen saat daha da artıyor. Öte yandan uluslararası ajansların geçtiği haberine göre İtalya'da da corona virüsü nedeniyle ölü sayısı yükseliyor. Salgın yüzünden 2 kişi daha yaşamını yitirdi. İtalya'da corona nedeniyle ölenlerin sayısı beşe yükseldi. Moskova'da dünya basınına konuşan Çinli büyükelçi Zahang Hanhui, bilim adamlarının corona virüsü aşısını bulduğunu son testlerin ardından piyasaya sürüleceğini ifade etti. Büyükelçi Hanhui, Şubat ayının sonuna kadar Çin'de bütün şehirlerde hayatın normale döneceğini iddia etti...

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SON DAKİKA - CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU? O DEVLET ADAMINDAN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ...
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