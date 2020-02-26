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haberi: Corona virüsün kaynağı hakkında şok eden açıklama! uzaydan mı geldi?

Bütün dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan corona virüsünün kaynağıyla ilgili açıklaması geldi! Kovid 19 virüsünün dünya genelinde bulaştığı insan sayısı 81.000'i geçerken salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 762'yi buldu. Çin'de, Hong Kong'ta, İran'da, Güney Kore'de, İtalya'da, Japonya'da, Fransa'da ve Tayvan'da nedeniyle ölenler var. Öte yandan virüs Türkiye'nin sınırı olan İran'a kadar geldi. İran'ın başkenti Tahran'da üniversiteler tatil edildi. Dünyaca ünlü İngiliz matematikçi ve astrobiyolog Chandra Wickramasinghe corona virüsünün kaynağı hakkında son dakika açıklamalarının yanı sıra ilginç bir iddia ortaya attı.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 11:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsün kaynağı hakkında şok eden açıklama! Koronavirüs uzaydan mı geldi?

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan daha sonra Asya'daki farklı ülkelere yayılan son aşamada İran'da da ölümlere neden oldu. Avrupa'da ise İtalya ve Fransa'da nedeniyle ölümler gözlemlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da canlı yayında yaptığı açıklamada corona virüsünün grip gibi bulaştığını ifade etti. Bu enfeksiyonun gripKamuyoundaki genel fikir, virüsün hayvanlardan bulaştığı yönünde fakat İngiliz matematikçi Chandra Wickramasinghe'nin bu konuda farklı bir iddiası var. Chandra; Kovic 19 virüsünün hayvanlardan değil uzaydan geldiğini savunuyor.

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Son dakika haberi: Corona virüsün kaynağı hakkında şok eden açıklama! Koronavirüs uzaydan mı geldi?
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