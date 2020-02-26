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'nden açıklaması: Koronavirüsün ilacı remdesivir mi?

12 Aralık tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyaya korku salmaya devam ederken, ’nden flaş bir açıklaması geldi. Çin’in başkenti Pekin’de bir basın açıklamasında konuşan DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Alyward, yeni tip koronavirüsüne karşı işe yarabileceği iddia edilen remdesivir ilacı için klinik denemelerin yapıldığını ve sonuçları haftalar içinde elde edileceğini sözlerine eklerken, ‘Aylward, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu. İşte tüm dünyanın merakla beklediği koronavirüs ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 26.2.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 16:08 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika koronavirüs açıklaması: Koronavirüsün ilacı remdesivir mi?

Tüm dünyaya korku saçmaya devam eden ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. İlk olarak 12 Aralık tarihinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede dünyanın pek çok bölgesine yayıldı. Her geçen gün korku saçmaya devam eden virüs şuana kadar 80 binin üzerinde insanda görülürken, 2 bin 700'ün üzerinde insanın ölümüne neden oldu. Virüsün aşısı için uzmanların çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili flaş bir geldi. Çin'in başkenti Pekin'de bir basın açıklamasında konuşan DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Alyward, yeni tip koronavirüsüne karşı işe yarabileceği iddia edilen remdesivir ilacı için klinik denemelerin yapıldığını ve sonuçları haftalar içinde elde edileceğini sözlerine eklerken, 'Aylward, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AÇIKLADI! KORONAVİRÜSTE İŞE YARAYAN TEK BİR İLAÇ VAR

CNN International'da yer alan habere göre; Çin'in başkenti Pekin'deki bir basın açıklamasında konuşan DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu

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Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika koronavirüs açıklaması: Koronavirüsün ilacı remdesivir mi?
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