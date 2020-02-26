Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika koronavirüs açıklaması: Koronavirüsün ilacı remdesivir mi?

Tüm dünyaya korku saçmaya devam eden koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İlk olarak 12 Aralık tarihinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede dünyanın pek çok bölgesine yayıldı. Her geçen gün korku saçmaya devam eden virüs şuana kadar 80 binin üzerinde insanda görülürken, 2 bin 700'ün üzerinde insanın ölümüne neden oldu. Virüsün aşısı için uzmanların çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili flaş bir son dakika haberi geldi. Çin'in başkenti Pekin'de bir basın açıklamasında konuşan DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Alyward, yeni tip koronavirüsüne karşı işe yarabileceği iddia edilen remdesivir ilacı için klinik denemelerin yapıldığını ve sonuçları haftalar içinde elde edileceğini sözlerine eklerken, 'Aylward, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AÇIKLADI! KORONAVİRÜSTE İŞE YARAYAN TEK BİR İLAÇ VAR

CNN International'da yer alan habere göre; Çin'in başkenti Pekin'deki bir basın açıklamasında konuşan DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu