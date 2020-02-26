Son Dakika Haberi: Dünyaca ünlü şarkıcıdan şok sözler: Tecavüze uğradım, rehin tutuldum, uyuşturuldum…

Dünya bu son dakika haberinin konuşuyor! Grammy ödülü sahibi şarkıcı Duffy, Instagram hesabından paylaştığı mesajda kendisine uyuşturucu madde verildiğini ve tecavüze uğradığını açıkladı. 35 yaşındaki Galli şarkıcı 'o dönemi atlatmasının uzun zaman aldığını' söyledi. Duffy, 80 bini aşkın takipçisi olan Instagram hesabından ilk paylaşımını yaparak şunları yazdı:

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICIDAN ŞOK SÖZLER!

Bir dönemin en ünlü isimlerinden olan ve dünyaca ünlü şarkıcılarla kıyaslanan Grammy ödüllü şarkıcı Duffy'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay oldu.