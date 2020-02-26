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Haberi: Dünyaca ünlü şarkıcıdan şok sözler: Tecavüze uğradım, rehin tutuldum, uyuşturuldum…

Grammy ödüllü şarkıcı Duffy’nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar dünyayı sarstı. 35 yaşındaki Galli şarkıcı 2008 yılında ilk albümünü yayınladığında Dusty Springfield, Amy Winehouse gibi isimlerle kıyaslanıyordu. Birden bire ortadan kaybolan ve sessizliğe gömülen şarkıcı aradan geçen 10 yılın ardından başına gelenleri Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile anlattı. Tecavüze uğradığını, uyuşturucu madde verildiğini ve rehin tutulduğunu anlatan Duffy’nin açıklamaları dünyayı şoka soktu.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 09:42 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dünyaca ünlü şarkıcıdan şok sözler: Tecavüze uğradım, rehin tutuldum, uyuşturuldum…

Dünya bu haberinin konuşuyor! Grammy ödülü sahibi şarkıcı Duffy, Instagram hesabından paylaştığı mesajda kendisine uyuşturucu madde verildiğini ve tecavüze uğradığını açıkladı. 35 yaşındaki Galli şarkıcı 'o dönemi atlatmasının uzun zaman aldığını' söyledi. Duffy, 80 bini aşkın takipçisi olan Instagram hesabından ilk paylaşımını yaparak şunları yazdı:

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICIDAN ŞOK SÖZLER!

Bir dönemin en ünlü isimlerinden olan ve dünyaca ünlü şarkıcılarla kıyaslanan Grammy ödüllü şarkıcı Duffy'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay oldu.

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Son Dakika Haberi: Dünyaca ünlü şarkıcıdan şok sözler: Tecavüze uğradım, rehin tutuldum, uyuşturuldum…
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