Son dakika haberi: Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü ABD ordusuna da sıçradı! Trump...

Uluslararası ajanslar tarafından aktarılan son dakika haberine göre tüm dünyada büyük bir paniğe yol açan corona virüsü ABD ordusuna da yayıldı. Bu gelişmeden sonra ABD'nin corona virüsüyle ilgili açıklamaları bekleniyor. Çin'deki bir yabani hayvan pazarından bulaştığı düşünülen virüs şimdiye dek dünya genelinde 80 bin kişiye bulaştı. Öte yandan Avrupa'da corona virüsünün ilk kez görüldüğü İtalya'da da ölü sayısı 11'e çıktı. Ülkenin kuzeyindeki Veneto ve Lombardiye bölgelerinde pek çok şehirde kamu ve sosyal etkinlikler iptal edildi.