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haberi: Dünyayı kasıp kavuran ABD ordusuna da sıçradı! Trump...

İlk olarak Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan daha sonra da Avrupa'nın bazı ülkerinde görülen koronavirüs hakkında haberleri peş peşe geliyor! Son olarak Çin ve Güney Kore'de 500 yeni vaka ortaya çıktı bu vakalar arasında en dikkat çekici olanı ise Güney Kore'de bulunan bir ABD askerinin de enfeksiyon kapması oldu. Reuters'in son dakika olarak duyurduğu bilgiye göre Kovid-19 Amerikan ordusuna da sıçradı; işte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 11:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü ABD ordusuna da sıçradı! Trump...

Uluslararası ajanslar tarafından aktarılan haberine göre tüm dünyada büyük bir paniğe yol açan ABD ordusuna da yayıldı. Bu gelişmeden sonra ABD'nin corona virüsüyle ilgili açıklamaları bekleniyor. Çin'deki bir yabani hayvan pazarından bulaştığı düşünülen virüs şimdiye dek dünya genelinde 80 bin kişiye bulaştı. Öte yandan Avrupa'da corona virüsünün ilk kez görüldüğü İtalya'da da ölü sayısı 11'e çıktı. Ülkenin kuzeyindeki Veneto ve Lombardiye bölgelerinde pek çok şehirde kamu ve sosyal etkinlikler iptal edildi.

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Son dakika haberi: Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü ABD ordusuna da sıçradı! Trump...
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