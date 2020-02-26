Son dakika haberi: Koronavirüs salgınının merkezinde flaş gelişme! 2 hemşire işte böyle haykırdı…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya üzerinde yayılmaya devam eden koronavirüse ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ilk etkisini gösterdiği Vuhan kentinde ölü sayısı giderek artarken bugün kentte flaş bir gelişme yaşandı. Guangzou Hastanesinden Yingçun Zıng ve Sun Yet-sen Hastanesinden Yan Cın adlarında 2 hemşirenin acı çığlıkları dünya gündemine damgasını vurdu. Bir tıp dergisine açıklama yapan 2 hemşire korkunç detayları dile getirdi. Hemşirelerin açıklamalarında yer verdiği o detay ise dikkatleri çekti. İşte ölümcül koronavirüse ilişkin son dakika haberinden detaylar…