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Son dakika haberi: salgınının merkezinde flaş gelişme! 2 işte böyle haykırdı…

İlk olarak ’in kentinde ortaya çıkan ve zamanla dünya üzerinde hızlı şekilde yayılım gösteren salgınında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs’ün ilk olarak ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde ölü sayısı 2.715’i bulurken bugün flaş bir gelişme yaşandı. Vuhan kentinde salgınla mücadelede görev alan 2 hemşireden acı bir haykırış yükseldi. Guangzou Hastanesinden Yingçun Zıng ve Sun Yet-sen Hastanesinden Yan Cın isimli hemşireler bir tıp dergisine yaptıkları açıklamalarda korkunç detayları dile getirdi. 2 hemşirenin yaptığı açıklamalarda o detay ise dikkatleri çekti. İşte hızla yayılmaya devam eden koronavirüs ile ilgili son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.2.2020 20:41 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 20:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs salgınının merkezinde flaş gelişme! 2 hemşire işte böyle haykırdı…

'in kentinde ortaya çıkarak dünya üzerinde yayılmaya devam eden koronavirüse ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. salgınının ilk etkisini gösterdiği Vuhan kentinde ölü sayısı giderek artarken bugün kentte flaş bir gelişme yaşandı. Guangzou Hastanesinden Yingçun Zıng ve Sun Yet-sen Hastanesinden Yan Cın adlarında 2 hemşirenin acı çığlıkları dünya gündemine damgasını vurdu. Bir tıp dergisine açıklama yapan 2 korkunç detayları dile getirdi. Hemşirelerin açıklamalarında yer verdiği o detay ise dikkatleri çekti. İşte ölümcül koronavirüse ilişkin son dakika haberinden detaylar…

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Son dakika haberi: Koronavirüs salgınının merkezinde flaş gelişme! 2 hemşire işte böyle haykırdı…
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