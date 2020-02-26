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haberi: Sevgilisi tarafından terk edilince intikamını böyle aldı! İngiltere bu kadını konuşuyor

İngiltere'de yaşanan olay, bir süredir ülke magazin gündeminin en çok paylaşılan haberleri arasında öne çıkıyor. Öyle ki, 26 yaşındaki Jen Atkin'in başına gelenler ülke medyası tarafından büyük ilgi görüyor. Şu anda 26 yaşında olan Atkin, hayatının büyük bir kısmını fazla kilolar ile geçirdi. Genç kadın 108 kiloya kadar ulaşırken sevgilisi tarafından çok büyük bir darbe aldı. Dış görünüşü yüzünden sevgilisinin terk ettiği Jen Atkin, o andan itibaren hayatını değiştirmeye ve böylece intikam almaya karar verdi. Genç kadın sevgilisinden ayrıldıktan sonra öylesine büyük bir değişim geçirdi ki, bundan dolayı ülkenin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya başladı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 14:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Sevgilisi tarafından terk edilince intikamını böyle aldı! İngiltere bu kadını konuşuyor

26 yaşında olan Jen Atkin, şu sıralarda İngiltere'nin konuştuğu isimlerden birisi. Zira, genç kadının başına gelenler ve yaşadığı değişim ülke magazinin gündeminin öne çıkan haberleri arasında yer alıyor. Hayatının büyük bir bölümünde aşırı kilolu olan genç kadın, 108 kiloya kadar ulaşınca büyük bir şok yaşadı. Atkin'in sevgilisi, dış görünüşü nedeni ile kendisinden ayrıldı. O anda büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Atkin, hayatını değiştirme kararı aldı. Bu değişimle beraber kendisini terk eden sevgilisinden de intikam almayı hedefleyen genç kadın, yaklaşık 3 yıl sonra buna ulaştı ve güzellik kraliçesi seçildi. İşte, İngiltere'nin konuştuğu son dakika haberinin tamamı;

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Son dakika haberi: Sevgilisi tarafından terk edilince intikamını böyle aldı! İngiltere bu kadını konuşuyor
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