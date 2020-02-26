Son dakika haberi: Sevgilisi tarafından terk edilince intikamını böyle aldı! İngiltere bu kadını konuşuyor

26 yaşında olan Jen Atkin, şu sıralarda İngiltere'nin konuştuğu isimlerden birisi. Zira, genç kadının başına gelenler ve yaşadığı değişim ülke magazinin gündeminin öne çıkan son dakika haberleri arasında yer alıyor. Hayatının büyük bir bölümünde aşırı kilolu olan genç kadın, 108 kiloya kadar ulaşınca büyük bir şok yaşadı. Atkin'in sevgilisi, dış görünüşü nedeni ile kendisinden ayrıldı. O anda büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Atkin, hayatını değiştirme kararı aldı. Bu değişimle beraber kendisini terk eden sevgilisinden de intikam almayı hedefleyen genç kadın, yaklaşık 3 yıl sonra buna ulaştı ve güzellik kraliçesi seçildi. İşte, İngiltere'nin konuştuğu son dakika haberinin tamamı;