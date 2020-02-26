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Son Dakika Haberi: ’da ilk koronavirüs vakası görüldü! ’da covid-19 nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak 12 Aralık tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede dünyanın pek çok yerine yayılırken, şuana kadar 2 bin 700’ün üzerinde insanın ölmesine neden oldu. 80 binin üzerinde kişinin enfekte olduğu hastalık Avrupa’da da etkili olmaya başlarken, bir kötü haber de komşudan geldi. Dünya ajanslarının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, 'da ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 14:39 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Yunanistan’da ilk koronavirüs vakası görüldü! Fransa’da covid-19 nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti

Corona virüsü dünyayı tehdit etmeye devam ediyor! 12 Aralık tarihinde Vuhan'da görülmeye başlanan salgın kısa sürede tüm Çin'e yayılırken, Avrupa için de büyük tehdit oluşturmaya başladı. Şuana kadar 80 binin üzerinde insanın yakalandığı virüs nedeniyle 2 bin 700'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Almanya, , İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesinde görülen vakalardan sonuncusu 'da görüldü. Dünya ajanslarının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, Yunanistan'da ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi. Öte yandan Brezilya'da da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi. İtalya'dan seyahatten dönen hasta, Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

YENİ TİP KORONAVİRÜS YAYILMAYA DEVAM EDİYOR! İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Dünya ajanslarının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, Yunanistan'da ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi. Enfekte ve ölü sayıları gün geçtikçe artarken, Brezilya'da da ilk kez Kovid-19 vakası ile karşı karşıya kalındı.

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Son Dakika Haberi: Yunanistan’da ilk koronavirüs vakası görüldü! Fransa’da covid-19 nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti
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