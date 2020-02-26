Son Dakika Haberi: Yunanistan’da ilk koronavirüs vakası görüldü! Fransa’da covid-19 nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti

Corona virüsü dünyayı tehdit etmeye devam ediyor! 12 Aralık tarihinde Vuhan'da görülmeye başlanan salgın kısa sürede tüm Çin'e yayılırken, Avrupa için de büyük tehdit oluşturmaya başladı. Şuana kadar 80 binin üzerinde insanın yakalandığı virüs nedeniyle 2 bin 700'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Almanya, Fransa, İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesinde görülen vakalardan sonuncusu Yunanistan'da görüldü. Dünya ajanslarının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, Yunanistan'da ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi. Öte yandan Brezilya'da da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi. İtalya'dan seyahatten dönen hasta, Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

YENİ TİP KORONAVİRÜS YAYILMAYA DEVAM EDİYOR! İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Dünya ajanslarının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, Yunanistan'da ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi. Enfekte ve ölü sayıları gün geçtikçe artarken, Brezilya'da da ilk kez Kovid-19 vakası ile karşı karşıya kalındı.