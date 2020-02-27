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ABD Büyükelçiliği'nden son dakika mesajı

Büyükelçiliği, Twitter hesabından Suriye'nin kuzeyinde şehit olan askerlerin ailelerine baş sağlığı diledi, " Müttefikimiz #Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz" mesajını paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 14:56 ABONE OL
ABD Büyükelçiliği'nden son dakika İdlib mesajı

Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından Suriye'nin kuzeyinde şehit olan askerlerin ailelerine baş sağlığı diledi, "NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz" mesajını paylaştı.

TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Söz konusu Twitter mesajı şöyle: "Dün #İdlib'de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz."

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ABD Büyükelçiliği'nden son dakika İdlib mesajı
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