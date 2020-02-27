ABD Büyükelçiliği'nden son dakika İdlib mesajı

Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından Suriye'nin kuzeyinde şehit olan askerlerin ailelerine baş sağlığı diledi, "NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz" mesajını paylaştı.

TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Söz konusu Twitter mesajı şöyle: "Dün #İdlib'de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz."

Dün #İdlib'de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz. — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 27, 2020