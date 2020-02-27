Boko Haram'ın rehin aldığı 143 kişi kurtarıldı!

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Cross Kauwa, Tukul ve Daban Shata bölgelerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda örgütün rehin aldığı çoğu kadın ve çocuk 143 kişi kurtarıldı.

Boko Haram'ın 3 üyesinin öldürüldüğü operasyonlarda 23 örgüt üyesi de yakalandı.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

2000'Lİ YILLARDAN BERİ VARLIK GÖSTERİYOR

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yaptı. Boko Haram'ın Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında da en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.