Hindistan’da Müslüman katliamı: 27 ölü

Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasası nedeniyle başlayan, başkent Delhi'de Hindu ve Müslüman gruplar arasında çatışmalara dönüşen olayların dördüncü gününde 27 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı. Delhi'de yasaya karşı çıkan ve destekleyen gruplar arasında pazar günü başlayan çatışmalar, Müslüman azınlığın yaşadığı kuzeydoğu Delhi'de yoğunlaşıyor. Hindu grupların Müslümanların dükkan ve evlerini hedef aldıkları haberleri geliyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi Hindistan ziyaretine denk gelen çatışmalar, Hindistan'ın başkentinde onlarca yıldır yaşanan en fazla ölümlü olay oldu. Yeral basına göre şiddet olaylarıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 20 kişi de gözaltına alındı.Geçen yıl sonunda onaylanan Yeni Vatandaşlık Yasası, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayanlara vatandaşlık hakkı tanıyor.Hindistan Başbakanı Narenda Modi, olaylarla ilgili ilk kez dün Twitter üzerinden açıklama yaparak "barış" çağrısında bulundu. Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal ise durumun endişe verici olduğunu belirtti ve ordunun göreve çağrılması gerektiğini söyledi. Çatışmalar Delhi'nin Müslüman ağırlıklı Maujpur, Mustafabad, Jaffrabad ve Shiv Vihar gibi bölgelerinde yoğunlaşıyor.Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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