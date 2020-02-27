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'da nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.2.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 13:50 ABONE OL
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Fars Haber Ajansına göre, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Bugüne kadar vatandaşlarımızdan 26'sı hayatını kaybetti. Vaka sayısı 245'e çıktı." bilgisini verdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, bu sabah, ülke genelinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını 22, vaka sayısını ise 141 olarak duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının İran, İtalya ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.

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İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
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