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Japonya'da kritik 2 hafta! Koronavirüs nedeniyle tüm okullar kapanıyor...

Koronavirüs kabusu yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 2 bin 804 kişi hayatını kaybederken 82 binin üzerinde kişide koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüsün hızla yayıldığı Japonya'da ise hükümetten son dakika kritik bir açıklama geldi. 2 haftalık sürecin virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Japonya Başbakanı Shinzo Abe tüm okullarıda eğitime ara verildiğini duyurdu. İşte son dakika haberin detayları...

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.2.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 14:49 ABONE OL
Japonya'da kritik 2 hafta! Koronavirüs nedeniyle tüm okullar kapanıyor...

Japonya Başbakan Shinzo Abe, korona virüsünün yayılmasını engellemek için tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilmesini isteyeceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü vakalarının giderek arttığı Japonya'da virüsün yayılmasını önlemenin çaresini arayan hükümetten kritik bir adım geldi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe bugün yaptığı açıklamada, korona virüsünün yayılmasını engellemek için hükümetin Japonya'daki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerden pazartesi gününden itibaren eğitime ara vermelerini isteyeceğini söyledi. Çocuk bakım evlerinin hizmete ara vermesinin ise istenmeyeceği öğrenildi.

KRİTİK İKİ HAFTA

Abe, bu hafta başında yaptığı konuşmada önümüzdeki 2 haftalık sürecin virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu söylemiş, Abe'nin sözlerinin ardından ülke genelindeki birçok etkinliğin iptal edildiği kamuoyuna yansımıştı. Diamond Princess gemisinin yolcuları dışındaki vakalar arasında öğrencilerin de olduğu belirtilmiş, virüsün okullarda yayılma ihtimalinin büyük risk teşkil ettiği dile getirilmişti.

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Japonya'da kritik 2 hafta! Koronavirüs nedeniyle tüm okullar kapanıyor...
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