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’daki korona salgınında ölü sayısı 8'e yükseldi

’da korona virüsü teşhisi konulan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 8'e yükseldi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.2.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 15:28 ABONE OL
Japonya’daki korona salgınında ölü sayısı 8'e yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya'da ölüm vakalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Bugün Hokkaido yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 22 Şubat'ta korona virüsü teşhisi konulan bir erkeğin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

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Son ölüm haberi ile ülkede karantina gemisindeki vakaların dışında yaşanan can kayıplarının sayısını 4'e çıkarırken, ülke genelindeki toplam ölüm vakaları 8'e ulaştı. Daha önce Diamond Princess adlı geminin virüse yakalanan yolcularından 4'ü hayatını kaybetmişti.

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Japonya’daki korona salgınında ölü sayısı 8'e yükseldi
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