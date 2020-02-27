Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ‘Korona’sız tatil için Türkiye önerisi

‘Korona’sız tatil için önerisi

’den dünyaya yayılan koronavirüs salgını, tatil planları yapanları korkutuyor. İngiliz gazetesi , virüs tehdidi açısından en güvenli 6 tatil ülkesini sıraladı; listede de var

Giriş Tarihi: 27.2.2020 ABONE OL
‘Korona’sız tatil için Türkiye önerisi
İngiliz gazetesi Daily Express, 10 Nisan'da başlayacak Paskalya tatilini yurtdışında geçirmeyi planlayanlar için referans niteliğinde bir dünya haritası yayımladı. Haritada, koronavirüs tehdidi açısından en güvenli ülkeler belirtildi ve 6 ülke arasında Türkiye de gösterildi. Tıbbi ve seyahat uzmanlarınca ülkelerin risk durumu, virüsün görülme sayısına göre oluşturulan haritada, ülkenin güvenirliliği yeşil renkle işaretlendi. Türkiye ile birlikte yeşil hatta yer alan ülkeler şöyle: Polonya, Macaristan, Meksika, Barbados ve Jamaika.

32 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ
500 bin tirajlı gazetenin günlük 2 milyon kişinin ziyaret ettiği internet sitesinde de yer alan Aimee Robinson imzalı haberde, şu sözlere yer verildi: "Koronavirüs artık dünya çapında 32 ülkede tespit edilen küresel bir salgındır. Korku arttıkça, birçok tatilci seyahat planlarını iptal ediyor. Ancak, virüs korkusu sizi Paskalya tatilinizde dinlenmenizi engellememelidir. İşte keyfini çıkarabileceğiniz en güvenli 6 tatil yeri." Haritada kırmızıyla gösterilen en riskli ülkeler: Çin, Singapur, Japonya, Honkong, Tayland, Güney Kore, Tayvan ve Malezya. Virüse rastlanma sayısına göre koyulaşan sarı renkle işaretlenen 21 ülke ise şöyle: Vietnam, Almanya, ABD, Avustralya, Fransa, Macau, İngiltere, BAE, Kanada, Filipinler, İtalya, Hindistan, Rusya, Ispanya, Kamboçya, İsveç, Nepal, Belçika, Srilanka, Finlandiya ve Mısır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Korona’sız tatil için Türkiye önerisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN