Koronavirüs İtalya’dan Avrupa’ya yayılıyor

717'YE

Avrupa'da yeni koronavirüs Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkelerin sayısı artıyor. Çin'den sonra en fazla vakanın görüldüğü üç ülkeden biri olan İtalya'da 4'ü çocuk 374 vaka görülürken 12 kişi öldü. Avusturya, Hırvatistan, İsviçre ve Cezayir'de görülen vakaların İtalya'ya seyahat edenler olduğu söylendi. Yunanistan'ın Selanik kentinde de İtalya'ya gidip gelen 38 yaşındaki bir kadında virüs tespit edildi. Kuzey Madekonya'nın başkenti Üsküp'te de 1 aydır bulunduğu İtalya'dan dönen 1970 doğumlu bir kadında Kovid-19 tespit edildi. Yetkililer kadın ve beraber seyahat eden kişilerin karantinaya alındığını açıkladı. Fransa ve Almanya'da da İtalya'ya seyahat edip dönenlerde virüs belirlendi. Koronavirüs ilk kez Latin Amerika'da Brezilya'da görülürken Pakistan ve Gürcistan'da da ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi. Fransa'da 2 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya'nın komşuları, 'orantısız bir önlem' olacağı gerekçesiyle sınırları kapatmıyor. Bir çok ülke ise sınırlarını virüs belirlenen diğer ülkelere kapatırken uçuşları da durdurdu. Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Çilgok şehrindeki ABD'ye ait Camp Carroll kışlasında görevli 23 yaşındaki askerde virüs çıktı.Bu arada Suudi Arabistan koronavirüse önlem almak için tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı.ölenlerin sayısı 2 bin 717'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı 78 bin 64'e ulaştı. 29 bin 74 kişi taburcu olurken yüzde 14'ünde tekrar virüs belirlendi. Dünya genelinde vaka sayısı 81 bini aştı: "Güney Kore 1146, Japonya 861, İtalya 374, İran 95, Singapur 91, ABD 57, Tayland 40, Kuveyt 25, Avustralya 23, Bahreyn 26, Malezya 22, Almanya 17, Vietnam 16, Fransa 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Kanada 11, İspanya 12, Irak 5, Hindistan, Filipinler 3'er, Rusya, İsrail, Umman, Avusturya ve Pakistan 2'şer, Hırvatistan, Kuzey Makerdonya, Brezilya, Cezayir, Nepal, Sri Lanka, Kamboçya, Belçika, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Mısır, Lübnan, Afganistan ve Gürcistan'da birer."