Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında dünyayı şoke eden gelişme! Gizli koronavirüsü raporu basına sızdı

SON DAKİKA: salgınında dünyayı şoke eden gelişme! Gizli koronavirüsü raporu basına sızdı

Yüzlerce ülkeyi teyakkuza geçiren salgınından son dakika haberleri peş peşe geliyor. Covid-19 adı ile de anılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 81 bin 191'a ulaştı. Bunların 78 bini Çin ana karası içerisinde yer alan kişiler. Ölü sayısı 2 bin 768'e çıkarken Çin'in ardından en çok ölüm İran'da yaşandı. İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 olarak açıklandı. Brezilya'da ilk vaka resmen doğrulandı. Öte yandan, dünyayı şoke eden bir son dakika haberi İngiliz medyası tarafından servis edildi. İngiliz hükümetinin 'gizli koronavirüs raporu' ortaya çıktı. Raporda yer alan korkutu ifadeler geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 09:33 ABONE OL
SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında dünyayı şoke eden gelişme! Gizli koronavirüsü raporu basına sızdı

Dünya, koronavirüsü salgını ile uğraşmaya devam ederken son dakika haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son durumun merak edildiği salgında, dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 81 bin 191'a ulaştı. Bunların 78 bini Çin'de bulunurken, bin 200 kişi Güney Kore'de, 322 kişi İtalya'da bulunuyor. 2 bin 768 olarak açıklanan ölüm sayısında, Çin'den sonra en çok ölüm İran'da görüldü. İran'da 19 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği bildirildi. Salgın Brezilya'ya da sıçrarken Antarktika dışında tüm kıtalarda virüs tespit edildi.

GİZLİ KORONAVİRÜS RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'den gelen son dakika haberi ise dünyayı şoke etti! İngiliz medyası, hükümetlerinin gizli raporuna ulaştı ve bunları servis etti. Covid-19 olarak da anılan yeni tip salgınına ilişkin çarpıcı ifadelerin yer aldığı raporda, salgından etkilenmesi beklenen kişi sayısı da açıklandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında dünyayı şoke eden gelişme! Gizli koronavirüsü raporu basına sızdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN