M4 ve M5 pazarlığı

Halep ile Lazkiye'yi birbirine bağlayan M4 karayolu ile Halep ile Hama üzerinden Şam'ı birbirine bağlayan M5 karayolunun Mehmetçik kontrolünde olması Rusya ile gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerde de masada... Suriye'nin İdlib kentinde yükselen tansiyon için dün akşam gerçekleştirilen kritik toplantıda Türkiye'nin birincil beklentisi kentte saldırıların kalıcı şekilde durdurulması oldu. Ankara, bölgede istikrarın sağlanması için rejimin M4 ve M5 karayolundan çekilmesi ve bu güçlere destek veren Rusya'ya ateşkes anlaşmasında belirtilen sınırlara uymalarının şart olduğunun altını çizdi.Sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi için atılacak adımlar da ele alındı. İdlib'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi. Rus heyet, daha önce gerçekleştirilen toplantılarda Soçi mutabakatında belirlenen sınırları M-4 ile M-5 karayollarının kuzeyine çeken yeni bir harita sundu. Türk heyet, İdlib'in yüzde 60'ını rejimin kontrolüne alan ve Türk gözlem noktalarının da kuzeye taşınmasını öngören bu haritayı kesin bir tutumla reddetti.Avrupa Birliği (AB) üyesi 14 ülkenin Dışişleri Bakanları ise, Suriye rejimini ve destekçilerini İdlib'deki saldırıları sona erdirmeye ve 2018 sonbaharında kabul edilen ateşkese uymaya çağırdı.

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