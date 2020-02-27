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'da bir tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

'da bir trenin raydan çıktığı bilgisi geldi. Raydan çıkan trende yaralanan yolcu sayısının 24 olduğu açıklandı. Yaralananlardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Mısır'da raylarda sürekli olarak arıza ve kazalarında meydana geldiği belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.2.2020 22:24 ABONE OL
Mısır'da bir tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Mısır'dan gelen bilgilere göre bir tren raylardan çıktı. Yolculardan 24 kişinin yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Mısır'ın kuzeybatısında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 24 kişi yaralandı. Mısır devlet gazetelerinden Ahram'da yer alan haberde, İskenderiye - Mersa Matruh seferini yapan bir yolcu treninin Ed-Daba ile El-Alameyn kentleri arasındaki bir bölgede raydan çıkarak devrildiği belirtildi.

Kazada 24 kişinin yaralandığı, 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Mısır'da sık sık yaşanan tren kazaları ülkede demir yolları sektöründeki bakım ve onarım ihmallerini ortaya koyuyor. Özellikle hemzemin geçitlerde sinyalizasyon sistemlerindeki arızalar her yıl büyük can ve mal kaybına neden oluyor.

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Mısır'da bir tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var
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