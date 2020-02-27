Moskova’nın altında Karadeniz’den iki kat daha büyük deniz var

BUGÜN NELER OLDU

Duyanların çoğuna "şehir efsanesi" gibi gelse de, bilimsel olarak ispatlanmış bir gerçek: Rusya'nın Başkenti Moskova'nın 500 metre altında başlayan ve büyüklüğü "Karadeniz'in iki katı" olarak hesaplanan bir "yeraltı denizi" var. Rus kaynaklarına göre "Moskova Denizi"nin keşfi bir tesadüf eseri: Ünlü jeolog İvan Gubkin, Stalin'in emri ile Moskova çevresinde petrol aramaya başlayıp, yer altı denizini keşfetmiş. Jeolojik olarak Devon döneminde oluştuğu belirlenen denizin içerdiği su kütlesi Karadeniz'in iki katından fazla. Şehrin altında yer yer 500 metre derinliğe yükselen denizin büyük bir bölümü ise 5 ile 30 kilometre aşağıda.