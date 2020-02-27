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Muhalifler Serakib'İ geri aldı! İşte Serakib bölgesinden ilk görüntüler...

İdlib Gerginliği Azaltma bölgesinde ve kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib kasabası ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti. Esad rejimin ve destekçilerine darbe vurulan Serakib kasabasından ilk görüntüler A Haber canlı yayınında ekranlara getirildi. İşte şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede son gelişmeler ve ilk görüntüler.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 10:26 ABONE OL
Muhalifler Serakib'İ geri aldı! İşte Serakib bölgesinden ilk görüntüler...

Dün akşam geç saatlerde ilçe merkezinin dış mahallerine ulaşan ılımlı muhalifler, ilerleyen saatlerde rejim güçlerinin hatlarını aşmayı başardı. Kentin dış mahallelerine giren ılımlı muhalifler sabaha kadar süren şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezini tümüyle ele geçirdi. Serakib ilçesi, ülkenin en önemli kentlerini birbirine bağlayan M4 ve M5 kara yollarının birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor. M4 karayolu, Lazkiye'in Halep ve Hama'yla bağlantısını sağlarken, M5 kara yolu da Halep-Şam bağlantısını kuruyor.

Son dakika: Stratejik ilçe Serakib'ten ilk görüntüler! Muhaliflerin kontrolüne geçti... İdlib'te flaş gelişme | Video

Bu arada İdlib'in güneyinde, M4 yolunun altında yer alan bölgede Rus savaş uçaklarının şiddetli saldırılarla destek verdiği Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist gruplar 20'ye yakın köy ya da çiftlik benzeri yerleşimi ele geçirdi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bölgeden ilk görüntüler A Haber canlı yayınında ekranlara getirildi.

İdlib'den SON DAKİKA haberi: Serakib kasabası geri alındı! Esad rejimine ağır darbe vuruldu

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Muhalifler Serakib'İ geri aldı! İşte Serakib bölgesinden ilk görüntüler...
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