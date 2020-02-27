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Pisti iki kez pas geçen  yine korkuttu

Havaalanı'nda pistten düşerek 3 kişinin ölümüne neden olan 'un gündemden düşmeyen skandallarına bir yenisi daha eklendi. Pegasus firmasına ait PC-351 sefer sayılı İstanbul-Üsküp uçağı Uluslararası Üsküp Havaalanı'na inemedi.

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 27.2.2020 ABONE OL
Pisti iki kez pas geçen Pegasus yine korkuttu

İki kez pisti pas geçtikten sonra uzun süre havada tur atarak üçüncü denemesinde piste inebilen uçakta bulunan bir yolcu korku anlarını SABAH'a anlattı. "Öncelikle uçak inişin son anlarında aşırı hızlıydı ve teker koyamayacağı belliydi. Uçak inişe geçtikten sonra çok sert manevralar yaptı. İnişte o kadar zorlandı ki bir ara kanatların kopacağını sandım. İkinci iniş denemesinde de gacırtılar o kadar arttı ki panik yerini duaya bıraktı. Yolculardan kusmaya başlayanlar oldu. Allah kimseye o çaresizliği yaşatmasın. Yolcuların çoğu Türk ve Arnavuttu ve herkes dua ediyordu. Böyle bir anı hayatımda görmedim, uçaktakileri dualar kurtardı.

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Pisti iki kez pas geçen Pegasus yine korkuttu
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