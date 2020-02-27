Selva’nın mutluluğu her şeye değer

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Dünya minik Selva'yı İdlib'deki bombardımandan korkmaması için babasıyla oyndığı 'savaş oyunu' ile tanıdı. 4 yaşındaki Selva ve ailesi şimdi Türkiye'de ve Selva sonunda yaşıtları gibi oyunlar oynuyor. Selva'nın yüzüne yansıyan mutluluk, etrafındakilere de yaşama sevinci katıyor.Aile, Reyhanlı ilçesinde kendilerini karşılayan uzun zamandır görmedikleri akrabalarıyla hasret giderdi. İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının 'savaş oyunu' oynattığı küçük Selva da kendisine alınan oyuncak uçakla oynadı, yiyeceklerden tattı. Baba Abdullah Muhammed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek "Burada güvendeyiz. Ama binlerce kişinin hayatı tehlikede" dedi.Baba Muhammed ile Selva'nın Esad rejimi ve destekçilerinin bombalar yağdıran uçaklarının sesi ile oynadıkları oyun akıllara Hayat Güzeldir filmini getirmişti.