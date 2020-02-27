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! Erken seçime giden 'den 'Küstah' seçim vaadi! 'ı hedef aldılar...

Üçüncü kez erken seçime gidecek olan ’de kin ve nefret dolu seçim vaatlerinde bulunuluyor. “” düşmanlığında oy kapma yarışına giren adaylar, “Erdoğan’ı kim engelleyebilir” tartışması yaşıyor. Netanyahu’nun rakibi , “Erdoğan yönetimini ancak Mavi-Beyaz İttifakı engeller” dedi.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 08:58 ABONE OL
SON DAKİKA! Erken seçime giden İsrail'den 'Küstah' seçim vaadi! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar...

İsrail'de erken seçim yaklaşırken adaylar da skandal vaatlerde bulunmaya devam ediyor. Daha önce Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceklerinin vaat eden Netanyahu'nun ardından şimdi de rakibi Ganz küstah açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
İsrail seçimlerinde adaylar arasında "Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi kim engelleyebilir?" tartışması yaşanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından İsrail'de Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alma yarışına, Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi, Mavi-Beyaz İttifakı lideri, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz da eklendi.

"ERDOĞAN'I ANCAK BEN ENGELLERİM"

Rakibi Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı engellemekte başarısız olduğunu iddia eden Benny Gantz'ın, kendisine ait Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı eski bir konuşmanın görüntüsünü, "Eğer Netanyahu bir dönem daha yetki alırsa görevde kalacak. Erdoğan yönetimini ancak Mavi-Beyaz İttifakı engeller" ifadeleriyle paylaşması dikkat çekti. İsrail'in bölgede kendisine rakip olarak Türkiye'yi gördüğü daha önce istihbarat servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen'in, "Bölgede İran'ın gücü kırılgan, gerçek tehdit Türkiye" açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.

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