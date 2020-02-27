Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika haberi: Çinli doktor, virüs riskine rağmen bunu yaptı! Koronavirüs salgınında bu görüntüler paylaşım rekoru kırdı

haberi: Çinli doktor, virüs riskine rağmen bunu yaptı! salgınında bu görüntüler paylaşım rekoru kırdı

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan salgınına ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüs salgınıyla mücadele eden Çin'den gelen bu görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Markette bir anda yere yığılan yaşlı adama bir doktor her türlü virüs riskini göze göze alarak hiç düşünmeden suni solunum yaptı. Olay anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında öne çıktı.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 13:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Çinli doktor, virüs riskine rağmen bunu yaptı! Koronavirüs salgınında bu görüntüler paylaşım rekoru kırdı

Son dakika haberi... Görüntüler Çin'in corona virüsle mücadale veren Zhengzhou şehrinde bir süper markette çekildi.

80'li yaşların sonunda olduğu belirtilen bir adam süper markette kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı.

Çinli doktor Luo Xianke yaşlı adamı görüp, ölümcül corona virüse yakalama riskine rağmen yardımına koştu.

Sağlık otoritelerinin virüsün bulaşıcılığı riski nedeniyle el sıkışarak selamlaşmayı bile önermediği salgında, doktorun kendi maskesini hiç düşünmeden çıkarıp yaşlı adama suni teneffüs yapmaya başlaması büyük bir kahramanlık örneği olarak tanımlanıyor.

Çin'de ölümcül kronavirüs salgınına aldırmadan suni teneffüs yapan doktor kahraman ilan edildi | Video

Yuzhou People isimli hastanede görev yapan doktor, suni teneffüsün ardından yaşlı adamı hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yapmaya devam etti.

Edinilen son dakika bilgisine göre, yaşlı adamın Dr. Luo'nun yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Son dakika haberleri: Dünya bu gizli rapor ile çalkalanıyor! Sızdırılan koronavirüs gizli raporunda korkutan ifadeler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Çinli doktor, virüs riskine rağmen bunu yaptı! Koronavirüs salgınında bu görüntüler paylaşım rekoru kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN