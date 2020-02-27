85 bin kişiye bulaşan corona virüs hakkında son dakika iddiası geldi! 2 bin kişiyi öldüren koronavirüs nereden geldi?

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan daha sonra Asya'daki farklı ülkelere yayılan corona virüsü son aşamada İran'da da ölümlere neden oldu. Avrupa'da ise İtalya ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölümler gözlemlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da canlı yayında yaptığı açıklamada corona virüsünün grip gibi bulaştığını ifade etti. Bu enfeksiyonun gripKamuyoundaki genel fikir, virüsün hayvanlardan bulaştığı yönünde fakat İngiliz matematikçi Chandra Wickramasinghe'nin bu konuda farklı bir iddiası var. Chandra; Kovic 19 virüsünün hayvanlardan değil uzaydan geldiğini savunuyor.