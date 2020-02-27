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85 bin kişiye bulaşan corona virüs hakkında iddiası geldi! 2 bin kişiyi öldüren nereden geldi?

hakkında haberleri üst üste geliyor! Kovid 19 virüsünün dünya genelinde bulaştığı insan sayısı 81.000'i geçerken salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 762'yi buldu. Çin'de, Hong Kong'ta, İran'da, Güney Kore'de, İtalya'da, Japonya'da, Fransa'da ve Tayvan'da koronavirüs nedeniyle ölenler var. Öte yandan virüs Türkiye'nin sınırı olan İran'a kadar geldi. İran'ın başkenti Tahran'da üniversiteler tatil edildi. Dünyaca ünlü İngiliz matematikçi ve astrobiyolog Chandra Wickramasinghe corona virüsünün kaynağı hakkında son dakika açıklamalarının yanı sıra ilginç bir iddia ortaya attı.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 07:07 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 07:10 ABONE OL
85 bin kişiye bulaşan corona virüs hakkında son dakika iddiası geldi! 2 bin kişiyi öldüren koronavirüs nereden geldi?

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan daha sonra Asya'daki farklı ülkelere yayılan son aşamada İran'da da ölümlere neden oldu. Avrupa'da ise İtalya ve Fransa'da nedeniyle ölümler gözlemlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da canlı yayında yaptığı açıklamada corona virüsünün grip gibi bulaştığını ifade etti. Bu enfeksiyonun gripKamuyoundaki genel fikir, virüsün hayvanlardan bulaştığı yönünde fakat İngiliz matematikçi Chandra Wickramasinghe'nin bu konuda farklı bir iddiası var. Chandra; Kovic 19 virüsünün hayvanlardan değil uzaydan geldiğini savunuyor.

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85 bin kişiye bulaşan corona virüs hakkında son dakika iddiası geldi! 2 bin kişiyi öldüren koronavirüs nereden geldi?
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