Herkes bu haberi bekliyordu; corona virüs aşısı bulundu mu? İlacı duyuran şirketten son dakika haberleri peş peşe geliyor...

Koronavirüs tedavisi ve aşısı için 3 farklı ülkede yürütülen dört çalışmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Gün içerisinde ABD'li bir şirket, devlete bağlı yetkili birimlere, ürettikleri ve deneme aşamasında olan korona virüsü aşısını gönderdiklerini açıkladı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Potansiyel aşının ilk denemeleri iki ay sonra, yani Nisan ayı gibi başlayabilir, ancak test ve onay süreci en az bir yıl sürecek. Peki, aşı ile ilgili son durum ne ve nasıl test edilecek? İşte, kamuoyu ile paylaşılan ilk detaylar...

MODERNA ŞİRKETİ KORONA VİRÜSÜ AŞISI GELİŞTİRDİ

Moderna (MRNA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni koronavirüs aşısının mRNA-1273 adı verilen ilk partisinin Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'ne (NIAID) gönderildiğini söyledi. Moderna, deneysel aşının ilk flakonlarının, ABD'de planlanan bir Faz 1 çalışmasında kullanılacağını açıkladı.



NIAID Direktörü Anthony Fauci, potansiyel bir aşının kullanıma hazır hale getirilmesinin "ilk adımı" olan Nisan ayının sonunda bir klinik araştırmasının başlayabileceğini söyledi. Ancak aşının tam olarak kullanımı için 2021 gibi korkutucu bir tarih söz konusu.

İşte aşı ile ilgili yaşanan son gelişmeler ve şirkette yaşanan dikkat çeken hareketlilik…