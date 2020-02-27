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Son dakika: İki bin kişinin ölümüne neden olan corona virüste flaş gelişme! 2 birden bire böyle bağırdı...

82 bin kişiye yayılan ilk kez 'in şehrinde kendini gösteren ve zamanda dünya genelinde hızlı şekilde yayılan salgınında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs’ün ilk olarak ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde ölü sayısı 2.715’i bulurken bugün flaş bir gelişme yaşandı. Vuhan kentinde salgınla mücadelede görev alan 2 hemşireden acı bir haykırış yükseldi. Guangzou Hastanesinden Yingçun Zıng ve Sun Yet-sen Hastanesinden Yan Cın isimli hemşireler bir tıp dergisine yaptıkları açıklamalarda korkunç detayları dile getirdi. 2 hemşirenin yaptığı açıklamalarda o detay ise dikkatleri çekti. İşte hızla yayılmaya devam eden koronavirüs ile ilgili son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.2.2020 07:07 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 07:12 ABONE OL
Son dakika: İki bin kişinin ölümüne neden olan corona virüste flaş gelişme! 2 hemşire birden bire böyle bağırdı...

'in kentinde ortaya çıkarak dünya üzerinde yayılmaya devam eden koronavirüse ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. salgınının ilk etkisini gösterdiği Vuhan kentinde ölü sayısı giderek artarken bugün kentte flaş bir gelişme yaşandı. Guangzou Hastanesinden Yingçun Zıng ve Sun Yet-sen Hastanesinden Yan Cın adlarında 2 hemşirenin acı çığlıkları dünya gündemine damgasını vurdu. Bir tıp dergisine açıklama yapan 2 korkunç detayları dile getirdi. Hemşirelerin açıklamalarında yer verdiği o detay ise dikkatleri çekti. İşte ölümcül koronavirüse ilişkin son dakika haberinden detaylar…

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Son dakika: İki bin kişinin ölümüne neden olan corona virüste flaş gelişme! 2 hemşire birden bire böyle bağırdı...
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