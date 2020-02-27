Son dakika haberleri: Dünya bu gizli rapor ile çalkalanıyor! Sızdırılan koronavirüs gizli raporunda korkutan ifadeler

Koronavirüs salgınından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son durumun yakından takip edildiği salgında, virüs tespit edilen kişi sayısı 82 bin 170'e yükseldi. Dünden bu yana dünya genelinde 979 kişinin daha koronavirüsü taşıyıcısı olduğu belirlendi. Etkilenen kişilerin 78 bin 497'si Çin ana karası sınırları içerisinde bulunurken bin 595 kişi Güney Kore'de yer alıyor. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 2 bin 804'e çıktı. Çin'in ardından en çok ölüm İran'da gerçekleşti. Ülkede 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Brezilya'da da ilk vakanın görülmesinin ardından Antartika dışında tüm kıtalarda virüse rastlanılmış oldu. Covid-19'un Avrupa'daki merkez üssü ise İtalya durumunda. Avrupa'da görülen virüs İtalya'dan yayılıyor.

DÜNYA KORONAVİRÜSÜ GİZLİ RAPORU İLE ÇALKALANIYOR

İngiltere'den gelen son dakika haberi ise dünyayı büyük tedirginliğe soktu! İngiliz medyası, hükümetlerinin gizli raporuna ulaştı ve bunları servis etti. Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin korkutucu ifadelerin yer aldığı raporda, salgından etkilenmesi beklenen kişi sayısı da açıklandı.