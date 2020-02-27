SON DAKİKA! İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı!

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Virüs her geçen gün farklı bir ülkede görülürken, Çin'den sonra en fazla virüs görülen ülke İran oldu. İran'da ölü sayısı 24'e yükselirken alınan önlemlerin yetersizliği dikkat çekiyor.

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da koronavirüse yakalandı | Video

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Danışmanı Feriba İbtihac, İbtikar'ın dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar'ın hastalığını evinde geçirdiğini belirten İbtihac, "Virüs bulaşma ihtimali nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ekibindeki herkes gerekli testleri yaptırdı ancak sonuçlar cumartesi günü çıkacak." dedi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu. Ülkede virüs hızla yayılırken, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki ile Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Müçteba Zünnur da koronavirüse yakalanmıştı.

İRAN SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI DA YAKALANMIŞTI

İreç Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu. Herirçi'nin dışında Kum bölgesinde önemli bir din adamının da koronavirüse yakalandığı belirtiliyor. Din adamının hayatını kaybettiği de iddia ediliyor.

RUHANİ: KARANTİNA YÖNTEMİNİ KULLANMAYACAĞIZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, ülkedeki koronavirüs vakalarının korkulan boyutlarda olmadığını söyledi. Ruhani, "Koronavirüse karşı karantina uygulamasına gitmeyeceğiz. Bu yöntemi kullanmayacağız." ifadelerini kullandı.

İRAN İLE SINIR KAPISI KAPATILDI, UÇUŞLAR DURDURULDU

Koronavirüs karşısında iyi bir performans gösteren Türkiye, İran'dan gelen koronavirüs haberlerinin ardından sınırı kapatmıştı. THY'nin de aralarında bulunduğu uçaklar uçuşları durdururken, Sivil Havacılık İran'a uçuşu yasakladı. İran'daki Türkler ise muayene edilerek ülkeye alınıyor. Gelenler 14 günlük karantina sürecini tamamlamadan serbest bırakılmıyor.