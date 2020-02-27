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Son dakika: 'da askeri denize düştü

'da askeri bir uçağın düştüğü açıklandı. Gelen son dakika bilgisine göre İspanya Hava Kuvvetlerine bağlı bir askeri uçağın Murcia kenti yakınlarında denize düştü. Uçağın pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.2.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 20:53 ABONE OL
Son dakika: İspanya'da askeri uçak denize düştü

İspanya'dan son dakika haberi... Eğitim uçuşu yapan bir uçağın düştüğü açıklandı. Pilot Eduardo Fermin Garvalena'nın hayatını kaybettiği ifade edildi.

UÇAĞIN İSPANYA HAVA KUVVETLERİNE BAĞLI OLDUĞU AÇIKLANDI

İspanya Hava Kuvvetlerine bağlı "C-101" tipi askeri uçağın, ülkenin güneybatısındaki Murcia kenti yakınlarında denize düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Acil Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, öğleden sonra meydana gelen kazada, San Javier kıyılarının yaklaşık 1 kilometre kadar açığında askeri uçağın denize düştüğü belirtildi.

Eğitim uçuşu yapan "C-101" tipi askeri uçağın pilotu Eduardo Fermin Garvalena'nın kazada öldüğü kaydedildi. Garvalena'nın 2 bin saatten fazla uçuş tecrübesi bulunduğu ve yurt dışındaki bazı misyonlara da katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın, ülkenin güneybatı kıyılarında son 7 ayda düşen üçüncü askeri uçak olması dikkati çekti.

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Son dakika: İspanya'da askeri uçak denize düştü
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