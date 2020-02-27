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HABERİ: bir ülkeye daha sıçradı! Salgın giderek yayılıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve şu ana kadar 2 bin 746 kişinin ölümüne sebep olan hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. En son ve 'da görülen tehlikesi bir ülkeye daha sıçradı. Dünya genelinde binlerce kişinin tedbir aldığı, hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs 'da da görüldü. Danimarka'da sağlık yetkilileri İtalya'da kayak tatiline giden bir kişiye koronvirüs teşhisi konduğunu duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 27.2.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 10:04 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! Salgın giderek yayılıyor!

82 bin kişiye yayılan ve ilk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgını yayılmaya devam ediyor. Binlerce kişinin ölümüne neden olan en son ve 'da görülmüştü. Şimdi ise bir ülkeye daha sıçradığı duyuruldu. Yeni tip adıyla Kovid-19 'ya da sıçradı. Danimarka'da sağlık yetkilileri İtalya'da kayak tatiline giden bir kişiye corona virüs teşhisi konduğunu duyurdu. İşte haberinin detayları!

CORONA VİRÜS BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; Danimarka'da da görüldüğü ortaya çıktı. Danimarka'da sağlık yetkilileri İtalya'da kayak tatiline giden bir kişiye koronavirüs teşhisi konduğunu duyurdu.

İşte detaylar!

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SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! Salgın giderek yayılıyor!
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