SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! Salgın giderek yayılıyor!

82 bin kişiye yayılan ve ilk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüs en son Yunanistan ve İtalya'da görülmüştü. Şimdi ise bir ülkeye daha sıçradığı duyuruldu. Yeni tip adıyla Kovid-19 Danimarka'ya da sıçradı. Danimarka'da sağlık yetkilileri İtalya'da kayak tatiline giden bir kişiye corona virüs teşhisi konduğunu duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları!

CORONA VİRÜS BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; Danimarka'da da görüldüğü ortaya çıktı. Danimarka'da sağlık yetkilileri İtalya'da kayak tatiline giden bir kişiye koronavirüs teşhisi konduğunu duyurdu.

İşte detaylar!