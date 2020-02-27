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! Yüz tanıma şirketinin müşteri bilgileri çalındı! Tam 3 milyar kişinin fotoğrafı tehlikede!

haberine göre; 'nin en önde gelen yüz tanıma teknoloji firması Clearview AI tüm müşteri listesini siber saldırı sonrası internet korsanlarına kaptırdı. Firma sorunu kısa sürede giderdiklerini açıklarken, bir tehdit olmadığını ifade etti. Firmanın müşterileri arasında polis, kolluk kuvvetleri ve bankaları da içeren müşteri listesi yer alıyordu. Müdahale edilmemesi durumunda 3 milyar fotoğrafın internete sızmasının önlendiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 11:43 ABONE OL
Son dakika! Yüz tanıma şirketinin müşteri bilgileri çalındı! Tam 3 milyar kişinin fotoğrafı tehlikede!

ABD'nin önde gelen yüz tanıma teknolojisi firması "Clearview AI", tüm müşteri listesinin bilgisayar korsanları tarafından çalındığını, ancak kısa süre içinde sorunu giderdiklerini açıkladı.

Clearview AI'nın avukatı Tor Ekeland, yaptığı açıklamada, güvenlik konusunun şirketin en büyük önceliği olduğunu belirterek, söz konusu ihlale karşı en hızlı şekilde tedbir aldıklarını belirtti.

Ekeland, "Ne yazık ki veri ihlalleri hayatın bir parçası. Sunucularımıza asla erişilmedi. Şirketin güvenlik prosedürlerini güçlendirmeye devam ediyoruz. Söz konusu güvenlik açığı da engellenmiş durumda.'' ifadelerini kullandı.

Clearview AI, müşterilerine gönderdiği bildirimde, internet korsanlarının polis güçleri, kolluk kuvvetleri ve bankaları da içeren müşteri listesine yetkisiz erişim sağladığına dair bilgilendirmede bulundu.

3 MİLYAR FOTOĞRAFIN İNTERNETTE YAYILMASI ÖNLENDİ

Bilinmeyen kişilerin ele geçirdiği görsellerin internette yayılmasını engellemek için harekete geçen teknoloji şirketi, Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube gibi popüler sosyal medya platformlarından fotoğraflar da dahil olmak üzere internetten 3 milyardan fazla görseli çıkardığını bildirdi.

Clearview AI'ın teknolojisinin, yüz tanımlaması için kullanıcıların internet ortamındaki kişisel görsellerinin güvenlik güçleri tarafından kullanılmasına izin vermesi geçen ay tartışmalara yol açmıştı.

Şirketin, internet hesaplarını kapatmaları veya hesaplarını özelleştirmelerine rağmen kullanıcıların fotoğraf ve kişisel bilgilerini kendi bilgi bankasından silmediği açığa çıkmış ve kamuoyu bu duruma tepki göstermişti.

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