ABD Başkanı Donald Trump’tan SON DAKİKA koronavirüs kararı! ABD halkına çağrı...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. Sadece Çin'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 746'ya çıktı. İran'da ölü sayısının 50'ye çıktığı belirtilirken İtalya'da da 15 kişi yaşamını yitirdi. Son dakika gelişmesi ise ABD'den geldi. Trump, Beyaz Saray'da koronavirüs toplantısı yaptı

"NE YAPMAMIZ GEREKİRSE HAZIRIZ"

ABD Başkanı Trump koronavirüsle mücadele kapsamında Beyaz Saray'da, Pence, Sağlık Bakanı Alex Azar ve sağlık yetkililerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

ABD halkının güvenliği ve sağlığının ön planda tutulduğunu ifade eden Trump, "Bu hastalık yayılırsa ne yapmamız gerekirse yapmaya hazırız. ABD halkı için risk çok az. Kongreden 2,5 milyar dolar fon istedik. Bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak Demokratlar, bundan çok daha fazlasını istiyor. Onlar daha fazla para istiyor, biz daha fazla şey yapacağız. Ne kadar para harcamak uygunsa o kadar harcayacağız. Umarım o kadar çok para harcamak zorunda kalmayız."ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜSE GRİP MUAMELESİ YAPIN"

Koronavirüse "grip" muamelesi yapma çağrısında bulunan Trump, "Ellerinizi yıkayın, kendinizi temiz tutun. Zorunda olmadıkça, herkesle tokalaşmanız gerekmiyor. Etrafımda soğuk algınlığı ya da grip belirtisi gösteren olursa hemen uzaklaşıyorum. Bu virüse de tıpkı grip gibi davranın. Belki de buna ihtiyacımız olmaz. Ama en kötü senaryoya da hazırlanıyoruz." dedi.

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