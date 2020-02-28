Haberler Dünya Haberleri Avrupa'daki Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Avrupa'daki Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Kovid-19 vakalarının sayısı İspanya'da 32'ye, İsviçre'de 15'e, Hırvatistan'da 5'e, Yunanistan'da 4'e ve Hollanda'da 2'ye çıktı - Salgın nedeniyle 5-15 Mart'ta yapılması planlanan 90. Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi

AA Dünya Giriş Tarihi: 28.2.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 15:33 ABONE OL