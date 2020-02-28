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’de korona virüsü vaka sayısı 38’e yükseldi

Sağlık Bakanlığ,ı ülke genelinde korona virüsü vakasının 38’e yükseldiğini açıkladı. Tespit edilen son 2 vakadan birinin olduğu ifade edilirken, her ikisinin de ’dan geldiği kaydedildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.2.2020 23:44 ABONE OL
Bahreyn’de korona virüsü vaka sayısı 38’e yükseldi
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vaka sayısının 38'e çıktığı açıklandı. Tespit edilen son 2 vakadan birinin Suudi Arabistanlı olduğu ifade edilirken, her ikisinin de İran'dan geldiği kaydedildi.
Bakanlık, 2 hastanın da karantina altına alındığını bildirirken, en yüksek standartlarda tedavi edildiklerini vurguladı. Korona virüsü görülen ülkelerden gelen yolcuların muayenesi için gereken önlemlerin alındığı ifade edilirken, semptom gösteren hastaların ivedilikle hastanelerin gerekli bölümlerine sevk edildikleri belirtildi.
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Bahreyn’de korona virüsü vaka sayısı 38’e yükseldi
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