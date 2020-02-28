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'da göçmen paniği! Güvenlik önlemlerini artırdılar!

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra , Türkiye sınırında ek güvenlik önlemleri aldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.2.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 15:40 ABONE OL
Bulgaristan'da göçmen paniği! Güvenlik önlemlerini artırdılar!

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, korona virüsü nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyelilere kapıları açmasının ardından mülteci konusu da ele alındı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov toplantının ardından yaptığı açıklamada, NATO çerçevesinde Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıklayan Borisov, mülteciler konusunda her zaman Türkiye'yi desteklediklerini söyledi.

SINIRA EK JANDARMA BİRLİKLERİ GÖNDERDİLER!

Edirne'ye mülteci akını konusunda bilgileri olduğunu kaydeden Borisov, sabah erken saatlerinde sınıra ek jandarma birlikleri gönderildiğini belirtti. Türk sınır birliklerinin mültecileri durdurmamasının endişe verici olduğunu dile getiren Borisov, Erdoğan'la yapacağı telefon görüşmesinde mültecilerle ilgili anlaşacakları yönünde ümitli olduğunu vurguladı.

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Bulgaristan'da göçmen paniği! Güvenlik önlemlerini artırdılar!
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