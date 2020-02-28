Camileri basıp öldürüyorlar

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda başkent Yeni Delhi'de 23 Şubat Pazar gününden bu yana 35 sivil hayatını kaybetti. 200'den fazla kişinin de yaralandığı olaylarda 130'un üzerinde kişi gözaltına alındı.

Son dakika! Hindistan'da Müslümanların yaşadığı mahalle ateşe verildi | Video

NAZİ KAYNAKLI RSS GRUPLARI

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter'dan, Hindistan'da Nazi'lerden ilham alan RSS (Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) ideolojisinin ülkeyi ele geçirdiğini belirtti. Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ın hedef haline geldiğini kaydeden Han, "Dünya toplumu şimdi harekete geçmeli" ifadesini kullandı. Hindistan'da Müslümanlar ile Hinduların sokaklar arasına barikatlar çektikleri kaydedildi.



VAHŞET GÖRÜNTÜLERİ

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, sırtı dönük şekilde yerde yatan bir Müslüman'a onlarca kişi tarafından "Jai Shri Ram (Tanrı Ram'a selam olsun)" sloganları eşliğinde sopalarla vurulduğu görüldü. Öte yandan, şehrin Mustafabad bölgesinde, Müslüman ailelerin bölgeden taşındıkları belirtildi. Şiddet olaylarının devam ettiği sırada, 25 Şubat Salı günü, 85 yaşındaki bir kadının, radikal milliyetçi Hindu çeteler tarafından ateşe verilen evinde can verdiği bildirildi. Radikal Hindu grupların camileri de basarak namaz kılanları feci şekilde dövdüğü görüntüler sosyal medyaya düştü.