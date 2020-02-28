Corona virüs için yetkili isimden son dakika açıklaması geldi! Virüs, belirleyici bir noktaya ulaştı!

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan bu virüs herkesin gündeminde. Her ülke kendine göre önlem alırken aynı zamanda konuya yönelik araştırmalar da hız kazanmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında koronavirüs hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Yeni tip adıyla Kovid-19'un Çin'de kontrol altına alınıyor gibi göründüğünü belirterek "Ama bildiğiniz gibi dünyanın geri kalanında olanlar şimdi bizim en büyük endişemiz." dedi.

İşte koronavirüs ile ilgili son dakika bilgileri!