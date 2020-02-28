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Son dakika: Halk sokaklara indi 'te 'ya destek gösterisi

'de Katil Esad rejimim düzenlediği hava saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit olması sonucu 'te halk sokaklara indi ve 'de destek açıklamaları yaptı. Türk Bayrağı'nın açıldığı gösterilerde halk 'ya destek gösterileri yapılırken katil Esad rejimi aleyhinde sloganlar atıldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.2.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika: Halk sokaklara indi Halep'te TSK'ya destek gösterisi

HALEP'TE HALK SOKAKLARA İNDİ
Suriye'nin Halep kentinde halk, Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit düşmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek gösterisi düzenledi.

Halep halkı sokağa çıkarak TSK'ya destek gösterisi düzenledi | Video


BAŞSAĞLIĞI VE DESTEK AÇIKLAMALARI

Suriye'nin Halep kentinde halk, İdlib'de 33 Türk askerinin şehit düşmesinin ardından bir araya gelerek TSK'ya destek gösterisi düzenledi. Kent meydanında toplanan halk, Türkiye ve Suriye bayrakları açarak, Esad rejimi aleyhine sloganlar attı. Gösterilerde İdlib'deki şehitler için Türk halkına başsağlığı dilendi.

KATİL ESAD REJİMİNE AĞIR DARBE
Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin hava saldırısı sonrasında şehit olan 33 askerimizin kanları yerde bırakılmıyor. Rejime ve destekçilerine misliyle karşılık verilirken, rejim güçleri hem karadan hem de havadan bombalanıyor. İdlib'de son 17 günde ise bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: Halk sokaklara indi Halep'te TSK'ya destek gösterisi
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